ContextBar: вашу рекламу уже ждут





В качестве основного формата в ContextBar выступает рекламная строчка — самый эффективный инструмент интернет-рекламы на сегодняшний день.

Вход (регистрация не требуется) ContextBar — это новый по-настоящему удобный инструмент получения лояльных тематических посетителей для вашего сайта.В качестве основного формата в ContextBar выступает рекламная строчка — самый эффективный инструмент интернет-рекламы на сегодняшний день.

О преимуществах формата В отличие от баннерной и тизерной рекламы, интернет-пользователи лояльны к формату рекламной строки, поэтому в лице пользователей переходящих по вашему рекламному объявлению вы получаете уже достаточно заинтересованных ("теплых") в ваших товарах и услугах людей.