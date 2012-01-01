ContextBar: вашу рекламу уже ждут

ContextBar — это новый по-настоящему удобный инструмент получения лояльных тематических посетителей для вашего сайта.
В качестве основного формата в ContextBar выступает рекламная строчка — самый эффективный инструмент интернет-рекламы на сегодняшний день.
Вход (регистрация не требуется)
В качестве основного формата в ContextBar выступает рекламная строчка — самый эффективный инструмент интернет-рекламы на сегодняшний день.
Вход (регистрация не требуется)
О преимуществах форматаВ отличие от баннерной и тизерной рекламы, интернет-пользователи лояльны к формату рекламной строки, поэтому в лице пользователей переходящих по вашему рекламному объявлению вы получаете уже достаточно заинтересованных ("теплых") в ваших товарах и услугах людей.
Условия и тарифы.У нас действуют единые условия для всех рекламодателей — цена одного перехода вне зависимости от выбранных настроек тематического таргетинга - всего 3 рубля.
Перед началом работы рекомендуем вам ознакомиться с нашими правилами, рекомендациями, а также подобрать оптимальный способ пополнения баланса.
Пример рекламной строки:
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